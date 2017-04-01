В Латвии абсолютное большинство людей, посещающих места развлечений, употребляют алкоголь. Об этом говорится в проведенном Центром профилактики и контроля заболеваний исследовании об употреблении вызывающих зависимость веществ в местах развлечения в 2016 году.

Исследование показало, что 89% посетителей развлекательных заведений употребляют алкоголь минимум раз в месяц, 59% — по крайней мере раз в неделю. В целом из 814 опрошенных респондентов всего 15 не употребляли алкоголь в течение последних 12 месяцев, в том числе пять человек вообще никогда не пробовали алкогольные напитки.

Средний возраст, когда посетители мест развлечений начинают употреблять алкоголь, составляет 15-16 лет. Большая часть опрошенных начала употреблять алкоголь в возрасте от 12 до 18 лет.

Как отмечают специалисты центра, более существенным показателем, чем частота употребления алкоголя, является показатель рискованного употребления алкоголя, когда за один эпизод человек выпивает свыше 60 абсолютного алкоголя или больше — это около 200 мл водки, одна бутылка вина или три полулитровые бутылки светлого пива.

Результаты опроса показывают, что рискованное употребление алкоголя характерно для более чем половины посетителей развлекательных заведений и только 47% опрошенных, как правило, выпивают меньше.