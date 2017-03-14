Большинство случаев заболевания легионеллезом в этом году констатировано в Риге, сообщил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) Юрий Перевощиков.

В этом году зарегистрировано 11 случаев легионеллеза, в том числе восемь в Риге и по одному в Юрмале, Стопини и Айзкраукле.

Как отметил Перевощиков, речь идет не об одном очаге бактерий. По три случая выявлено в Риге в Видземском и Земгальском предместье, по одному — в Курземском и Центральном районах.

В целом заболеваемость легионеллезом в Латвии невысокая, отметил эпидемиолог.

Как сообщалось, в Айзкраукле в многоквартирном доме бактерии легионеллеза были обнаружены в водопроводе. Заболел новорожденный ребенок.