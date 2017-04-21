Однако на этот раз погода не благоворит активистам — по информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на выходных Латвия окажется под влиянием циклонов, для которых характерны осадки и порывистый ветер. В субботу и воскресенье на большей территории страны ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Усилится юго-западный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду.

Как сообщили Delfi читатели, из-за неблагоприятных условий некоторые организаторы уже известили потенциальных участников Большого субботника о решении перенести толоку на следующие выходные, 29-30 апреля. Однако официальных заявлений по этому поводу не поступало.

Если погода не является для вас препятствием, то ознакомиться с местами проведения Большого субботника можно на портале talkas.lv, где помимо интерактивной карты доступен и детальный список территорий с пояснениями от организаторов.

Отметим, что Большой субботник-2017 будет уже десятым подряд для Латвии. Сама была идея в свое время позаимствована писательницей Анной Жигуре у эстонцев. В прошлом году популярность "Большой толоки" сравнялась с рекордом 2011 года — на очистку и благоустройство территорий пришло более 190 000 латвийцев. В целом за день было собрано 1989 тонн мусора.

Официальным патроном Большого субботника является президент Латвии Раймонд Вейонис. "Большая толока — прекрасная возможность общими силами совершить что-то ощутимое, своими руками прибрать на природе и украсить Латвию по весне. Воспользуемся возможностью быть вместе и будем ценить то, насколько красивой землей мы наделены", — поясняет глава государства.

По традиции примут участие в субботнике и дислоцированные в Латвии солдаты НАТО.

Даты проведения Большого субботника выпадают и на объявленный в Риге Месяц чистоты, в рамках которого исполнительным дирекциям поручено привлекать к уборке население и приводить в порядок муниципальные территории. Предприятие Rīgas meži убирает и вывозит отходы из лесов и парков, а департамент сообщения приведет в порядок остановки и проезжие части, а также будет убирать песок с улиц. Полиция самоуправления и административная инспекция думы проводят в это время рейды по выявлению неухоженных участков и зданий.