Как отмечает Латвийское радио, этот факт, можно официально проверить в регистрах. При этом утром 28 июля в ходе радиоинтервью все отрицал. "Это неправда", — заявил Бондарс.

Брачный договор был заключен летом 2006 года. Однако согласно закону — хоть в случае развода он и брался бы во внимание — чтобы на имущество не претендовали кредиторы, его надо зарегистрировать официально.

Однако, согласно базе данных Lursoft, 26 июля Бондарс и его супруга Иева Бондаре действительно зарегистрировали брачный договор, заключенный 11 лет назад. Он предусматривает раздел имущества, в том числе и недвижимость Ieviņas в Марупе.

По телефону Бондарс утверждал, что не делил собственность, а отвечать на вопрос, почему два дня назад зарегистрировал договор о разделе имущества в официальном регистре — не стал.

"Почему сейчас зарегистрирован? Знаете, если я сейчас вам буду рассказывать о всех способах, как буду защищаться, это будет крайне выгодно для моих политических оппонентов, которые все это начали", — сказал Бондарс.

Ранее суд Видземского предместья Риги неделю назад на закрытом заседании постановил солидарно взыскать ущерб в размере более 15 млн евро с семи бывших членов правления Latvijas Krаjbanka, в том числе и Бондарса. Доказано, что эти лица без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре компаниям.

Как сообщалось, в конце 2011 года в Latvijas krаjbanka была обнаружена недостача в размере примерно 100 млн латов (около 142 млн евро), а 23 декабря 2011 года Рижский окружной суд признал Latvijas krаjbanka неплатежеспособным. Подозреваемыми в присвоении денег в крупном размере по уголовному процессу признаны бывший президент банка Ивар Приедитис, совладелец банка Антонов, бывшие члены правления Дзинтар Пелцебргс и Мартиньш Заланс. В 2011 году по этому процессу была задержана также бывший член правления банка Светлана Овчинникова.