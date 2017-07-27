Ņemot vērā pēdējā laika LRA balsojumus Saeimā, es atkāpjos no LRA valdes priekšsēdētāja amata! pic.twitter.com/oDg1xNaqen — Mārtiņš Bondars (@MartinsBondars) July 27, 2017





"Принимая во внимание голосование ЛОР в Сейме за последнее время, я покидаю пост председателя правления ЛОР", - написал Бондарс.

Как уже сообщалось, председателем парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов сегодня была избрана депутат Ингуна Судраба.

Ее кандидатуру предложил депутат Игорь Пименов ("Согласие"), подчеркнув, что Судраба обладает независимым характером, знаниями и навыками.

На должность председателя комиссии претендовал также депутат Андрей Юдин ("Единство"). За кандидатуру Судрабы проголосовали четыре, за кандидатуру Юдина - два члена комиссии.

Сейм в четверг утвердил состав парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов. В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис.

Депутаты национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Единства" возражали против включения в состав комиссии лидера партии "No sirds Latvijai" (NSL) Ингуны Судрабы, так как она упоминается в "переговорах олигархов".

За утверждение состава комиссии проголосовали 86, против - два депутата.

Комиссия сформирована, чтобы проверить соответствие прозвучавшей в публичном пространстве информации материалам уголовного "дела олигархов" и дать оценку прозвучавшей в связи с этим уголовным делом информации о возможной угрозе для нацбезопасности и возможных действиях некоторых лиц в интересах других государств.

Комиссия также рассмотрит информацию, указывающую на возможные нарушения Конституции Латвии и возможное противоправное манипулирование общественным мнением через СМИ.

За образование парламентской следственной комиссии подписались 35 депутатов - от "Единства", национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов.

Как сообщалось, прослушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов , которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.