В интервью Латвийскому радио Бондарс сказал, что ему "надо отойти в сторону".

Уходя с поста председателя ЛОР, он разрывает все связи с ЛОР, заверил Бондарс, за исключением того, что он избран депутатом Рижской думы от списка ЛОР/"Для развития Латвии".

Бондарс сказал, что продолжит работу в думской оппозиции.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии дела Latvijas Krājbanka на политические решения, он отметил, что это дело не влияет на его решения в профессиональном смысле.

В интервью Латвийскому телевидению Бондарс сказал, что его мнение отличается от позиции депутатов ЛОР не только по вопросу назначения Ингуны Судрабы на должность председателя парламентской комиссии по расследованию "дела олигархов", но и по вопросам налоговой политики и отставки министра земледелия Яниса Дуклавса.

Вчера Бондарс в социальной сети Twitter написал следующее: "Принимая во внимание последние голосования ЛОР в Сейме, я ухожу с поста председателя ЛОР".

Как сообщалось, вчера Сейм утвердил состав парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов. В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис.

В ходе утверждения состава по кандидатуре Судрабы было много дебатов и споров. Депутаты национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Единства" возражали против включения в состав комиссии лидера партии "No sirds Latvijai" (NSL) Ингуны Судрабы, так как она упоминается в "переговорах олигархов". Позднее Судрабу утвердили в должности председателя комиссии. Ее назначение поддержал депутат от ЛОР Мартиньш Шицс.

Кандидатуру Судрабы на пост председателя комиссии предложил депутат Игорь Пименов ("Согласие"), подчеркнув, что она обладает независимым характером, знаниями и навыками.

На должность председателя комиссии претендовал также депутат Андрей Юдин ("Единство"). За кандидатуру Судрабы проголосовали четыре, за кандидатуру Юдина — два члена комиссии.