"Самое скорое, когда такое можно делать — новые выборы. И это должны быть предвыборные предложения, а не вытащенный из шляпы заяц в период между выборами, со словами "Ну вот, народ, и новая налоговая политика!"", — пояснил Бондарс.

По его мнению, если что-то и менять для улучшения налоговой политики в Латвии, то лучше всего следует существенно — до 500-600 евро — поднять сумму необлагаемого минимума.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис на прошлой неделе выразил поддержку проведению стимулирующей предпринимательство налоговой политики.

В Даугавпилсе Вейонис встретился с руководством местного самоуправления, предпринимателями и жителями региона, посетил несколько учебных заведений.

"Уравновешенное экономическое развитие — важный аспект безопасности государства, которому следует уделять все больше внимания. Проводя стимулирующую предпринимательство налоговую политику, мы можем добиться доверия общества к госуправлению, а предприниматели, видя, как реализуются уплаченные ими налоги, с большим доверием будут воспринимать конкретные решения правительства", — подчеркнул президент.

Вейонис заверил, что будет уделять усиленное внимание выполнению задачи правительства до весны разработать новую стратегию налоговой политики, которая будет стимулировать предпринимательскую деятельность и уменьшит социальное неравенство жителей, а также реальному выполнению плана борьбы с теневой экономикой.