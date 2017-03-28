Кандидат на пост мэра Риги от Латвийского объединения регионов и партии "Для развития Латвии" Мартыньш Бондарс выступил с публичным заявлением, в котором призвал рижан объединить силы и свергнуть нынешнего председателя столичного самоуправления Нила Ушакова.

"Под руководством Ушакова Рижская дума стала бременем для рижан и символом бесхозяйственности, непрофессионализма и коррупции, - сказано в заявлении Бондарса. - Как известно, такие символы рано или поздно свергают. Так же, как 24 августа 1991 года рижане свергли памятник Ленину в Риге, на улице Бривибас, так и сейчас мы хотим объединить наши силы и свергнуть этот символ бесхозяйственности и осознанной халатности".

В документе также перечисляется множество недостатков Ушакова, среди которых имеется и обвинение в том, что рижские власти потворствуют коррупции. Кандидатура Бондарса всячески превозносится - у него лучше образование, больше международного опыта, есть понимание экономики и кредитования, а также реальная поддержка избирателей. Авторы документа утверждают, что именно Бондарс самый популярный кандидат на пост мэра Риги.

Кроме того, в рамках предвыборной кампании Бондарса запущен сайт www.gazamnilu.lv ("Свергаем Нила"), который позволяет поделиться картинкой со свержением памятника Нилу Ушакову в социальных сетях.