Медики продолжают бороться за повышение зарплаты. И хотя директор Службы неотложной медицинской помощи Сармите Виллере заверяет, что требования медиков не будут агрессивными и не отразятся на пациентах, глава Латвийского союза больниц Евгений Калейс считает, что пациенты в этой ситуации неизбежно пострадают.

Веллере в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT сказала, что медики требуют достойного заработка без переработки и выгорания. Но борьба не будет агрессивной, а конструктивной и понятной, чтобы не пострадали пациенты.

Для того, чтобы поднять оклады отдельных категориям сотрудников на 10% требуется всего 3,3 млн евро. Это относительно небольшая сумма, ведь в конце прошлого года профсоюз требовал дополнительные 23 млн евро. "Я думаю, что деньги в принципе можно найти, и это ответственность правительства, о чем сегодня надо позаботиться", — добавила Виллере. Она настаивает, что вопрос требует срочного решения.

Одновременно, глава союза Евгений Калейс настроен скептически. В интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT он заявил, что правительство попросту продолжает лишь обещать, говоря, что денег в казне нет, но тратит миллионы на другие цели, которые менее важны, чем зарплата медиков.

Уже 10 марта специалисты по родовспоможению должны принять решение о своих дальнейших действиях. Калейс полагает, что они продолжат работу, но неполный рабочий день, и это неизбежно отразится на пациентах.

Калейс напомнил, что повышения зарплаты требуют не только работники родительных отделений, но и другие медики.

Глава союза больниц прогнозирует, то все больше медиков из-за низких зарплат покинут страну. По данным профсоюза, ежегодно из Латвии уезжает около 100 специалистов. Но лишь официальные данные, реальные цифры могут быть куда выше.

А министр рапортует о потушенном "пожаре" в здравоохранении



Напомним, что накануне, 2 марта, министр здравоохранения Анда Чакша после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом заявила, что в ближайшее время могут быть повышены зарплаты не только специалистов по родовспоможению, но и других медиков, которые обеспечивают в больницах круглосуточную неотложную помощь.

Дополнительное финансирование для увеличения оплаты труда этих категорий медиков пока будет найдено внутри системы здравоохранения, а правительство рассмотрит возможности эти средства компенсировать. По словам Чакши, главный "пожар" потушен. Зарплаты медиков родильных отделений могут вырасти примерно на 20%.

Прирост финансирования для неотложной помощи коснется и других специалистов, например, детских хирургов, которые тоже работают по ночам. Вопрос о дополнительном финансировании для неотложной помощи в больницах может быть решен до апреля. В целом для увеличения финансирования неотложной помощи в больницах необходимо 10 млн евро в год, а на девять месяцев — около 7 млн. В свою очередь Рижском роддому может быть выделено более 800 000 евро.