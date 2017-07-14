Манифест народного собрания Новой консервативные партии (НКП) подписали 1200 человек, и он будет подан президенту Раймонду Вейонису, сообщил руководитель партии Янис Борданс.

НКП благодарит всех, кто в четверг, 13 июля, участвовал в собрании у Рижского замка, чтобы выразить протест против таких методов, как "переговоры олигархов", а также выражает надежду на то, что президент услышал позицию участников собрания.

"Наше послание ясно и однозначно - эта канитель и молчание больше не могут продолжаться. Должны последовать четкие действия, чтобы народ вновь мог доверять своим представителям", - говорится в распространенном НКП заявлении.

НКП напоминает, что в манифесте выдвинуты три требования: президент должен потребовать отставки участвовавших в "переговорах олигархов" министров - министра сообщения Улдиса Аугулиса (СЗК) и министра земледелия Яниса Дуклавса (СЗК), Совет по национальной безопасности и министр юстиции Дзинтарс Расначс должны дать оценку ситуации с точки зрения принципов демократии и потребовать разъяснений от генерального прокурора Эрика Калнмейерса о правовой некомпетентности государства в сфере защиты его интересов, а в случае неудовлетворительных разъяснений потребовать отставки генерального прокурора.

Партия подчеркивает, что будет ждать от президента ясных ответов на поставленные в манифесте вопросы, а также не остановится на этом, если реакции не последует.

Прослушанные в гостинице Rīdzene переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.

Обнародованные журналом "Ir" расшифровки переговоров свидетельствуют о том, как политики и крупные бизнесмены строили бизнес, который им, согласно публичным утверждениям, вовсе не принадлежал, планировали приватизацию предприятий, перестановки послушных чиновников и подчинение средств массовой информации. После публикации расшифровок генеральный прокурор и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией утверждали, что узнали из публикации в журнале много нового, потому что часть переговоров осталась в рамках оперативного расследования и не была приложена к материалам уголовного дела.