Ранее генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейерс заявил, что у прокуратуры не было в распоряжении той части записей "разговоров олигархов", происходивших в гостинице Rīdzene в 2009-2011 годах, которые недавно опубликовал журнал Ir, и непонятно, почему так получилось.
Журнал утверждает, что записи разговоров он получил от источника, который пожелал остаться неназванным. Эти разговоры легли в основу "дела олигархов", по которому Айнар Шлесерс проходил как подозреваемый в торговле влиянием, принятии решений в пользу тайно принадлежащего ему предприятия, незаконном участии в имущественных сделках и уклонении от подачи декларации. Айвара Лембергса обвиняли в торговле влиянием, а в отношении Андриса Шкеле уголовный процесс вовсе не был начат.
По словам Калнмейерса, как его заверил наблюдавший за расследованием "дела олигархов" прокурор, эти вопросы в прокуратуру никогда не направлялись. "Теперь это расследование прекращено Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) — по какой причине, не могу ответить", — сказал генпрокурор.
Калнмейерс добавил, что будет выяснено, была ли вообще эта информация у БПБК. "Если не было, и она объективная, то тогда возникает вопрос — кто и по какой причине скрывал эту информацию и не передал следователям", — сказал генпрокурор.
Первым шагом станет выяснение подлинности конкретных разговоров, а затем, если они будут признаны подлинными, БПБК оценит, есть ли в них признаки преступных деяний. "Если таковые присутствуют, то нужно будет поднимать вопрос о начале процесса по конкретным эпизодам и расследовать", — сказал генпрокурор.
БПБК расследовало "дело олигархов" несколько лет, а потом выяснилось, что записей разговоров недостаточно для предъявления обвинений, и уголовный процесс был прекращен.