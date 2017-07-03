Новый глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме пообещал, что его ведомство проверит подлинность опубликованных журналом Ir "разговоров олигархов". "В случае, если они окажутся подлинными, зададимся вопросом, не классифицирована ли все еще данная информация как государственная тайна", — приводит слова Страуме LETA.

Ранее генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейерс заявил, что у прокуратуры не было в распоряжении той части записей "разговоров олигархов", происходивших в гостинице Rīdzene в 2009-2011 годах, которые недавно опубликовал журнал Ir, и непонятно, почему так получилось.

Журнал утверждает, что записи разговоров он получил от источника, который пожелал остаться неназванным. Эти разговоры легли в основу "дела олигархов", по которому Айнар Шлесерс проходил как подозреваемый в торговле влиянием, принятии решений в пользу тайно принадлежащего ему предприятия, незаконном участии в имущественных сделках и уклонении от подачи декларации. Айвара Лембергса обвиняли в торговле влиянием, а в отношении Андриса Шкеле уголовный процесс вовсе не был начат.

По словам Калнмейерса, как его заверил наблюдавший за расследованием "дела олигархов" прокурор, эти вопросы в прокуратуру никогда не направлялись. "Теперь это расследование прекращено Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) — по какой причине, не могу ответить", — сказал генпрокурор.

Калнмейерс добавил, что будет выяснено, была ли вообще эта информация у БПБК. "Если не было, и она объективная, то тогда возникает вопрос — кто и по какой причине скрывал эту информацию и не передал следователям", — сказал генпрокурор.

Первым шагом станет выяснение подлинности конкретных разговоров, а затем, если они будут признаны подлинными, БПБК оценит, есть ли в них признаки преступных деяний. "Если таковые присутствуют, то нужно будет поднимать вопрос о начале процесса по конкретным эпизодам и расследовать", — сказал генпрокурор.

БПБК расследовало "дело олигархов" несколько лет, а потом выяснилось, что записей разговоров недостаточно для предъявления обвинений, и уголовный процесс был прекращен.