После оценки этой информации БПБК не нашло подтверждения упомянутому факту, а также не обнаружило нарушений закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, пояснили агентству LЕТА в БПБК.

О том, что супруга мэра Резекне передвигалась по столице на думском автомобиле, 18 сентября 2016 года сообщила передача TV3 "Ничего личного". Она сама и Барташевич это отрицали, однако в самоуправлении подтвердили, что такой факт имел место.

Видео, как Ольга Барташевич садится на ул. Стабу в служебный "Volvo", на котором обычно передвигается ее супруг, было предоставлено передаче "Ничего личного" одним из зрителей.

Барташевич поездку жены на муниципальном автомобиле пояснил тем, что они вместе участвовали в публичном мероприятии. В некоторых мероприятиях — приемах в дипломатических представительствах, торжественных мероприятиях, концертах, открытиях выставок — представительские функции в соответствии с общепринятыми нормами мэры выполняют вместе с женами.

"В таких ситуациях вполне обоснованно, если она вместе со мной пользуется муниципальным транспортным средством", — подчеркнул Барташевич.