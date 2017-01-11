Как пояснили в БПБК, на Янсонса распространяются ограничения, указанные в законе "О предотвращении интереса конфликтов в деятельности государственных должностных лиц". Это ограничения, связанные с ведением коммерческой деятельности, совмещения должностей, представительства интересов, получения доходов. Так как имелись подозрения (впоследствии подтвердившиеся), что Янсонс незаконно совмещал должности, в его отношении было заведено дело. Суд признал омбудсмена виновным и применил к нему мягкое наказание — выговор. Решение суда обжалованию не подлежит, сообщает LETA.
Поэтому, как пояснили в БПБК, заявления Янсонса являются неэтичными и оскорбляющими судебную власть, а также государственное управление. Подобное поведение также подрывает доверие простых людей к самому омбудсмену, отметили в Бюро. "Своими заявлениями он четко продемонстировал обществу свой правовой нигилизм и неуважение к закону", — сказано в обращении БПБК.