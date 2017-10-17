БПБК констатировало, что место для захоронения предоставлено и выделено без оснований и с нарушением правил Рижской думы №149 "Правила деятельности и содержания кладбищ Рижского самоуправления" (от 9 декабря 2008 года), а также с превышением максимальных размеров места захоронения, которые указаны в первом приложении правил.

Ведомство назвало и должностных лиц, которые несут ответственность за произошедшее. Особо отмечается исполнительный директор Риги Юрис Радзевич, который не имел юридических оснований просить о выделении места для захоронения для Вайры-Вике Фрейберги на Рижском первом лесном кладбище в письме, которое в октябре 2014 года было напралено Майре Мегне, и.о. директора департамента жилья и окружающей среды Рижской думы.

Называются имена и других должностных лиц, в действиях которых имеются признаки, указывающие на возможное превышение должностных полномочий. Среди них бывший начальник Управления кладбищами Игорь Свиницкий, бывшие сотрудники этого управления Айнис Кауфелдс и Вилнис Бисениекс, а также уже покинувшая свой пост Майра Мегне.

БПБК выяснило, что Управление кладбищами не получило плату за выделение места для захоронения для экс-президента, поэтому нанесенный самоуправлению ущерб оценивается в 1000 евро. Такая сумма признана БПБК недостаточной, чтобы начинать уголовный процесс.

Как пишет Diena, БПБК в ходе проверки даже не затребовало объяснений от самой Вайры-Вике Фрейберги.

Ранее сообщалось, что Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на частично закрытом Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.