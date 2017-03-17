Представитель БПБК Лаура Душа подтвердила агентству LETA, что Бюро проведет проверку в рамках своей компетенции. Как сказано на FB-странице Рига.lv, она ведется "при поддержке волонтеров и лично Нила Ушакова".

Как сообщалось, 13 марта вступил в силу примененный к Ушакову денежный штраф за общение в соцсетях на иностранных языках. Рижский окружной суд отказал Ушакову в апелляционном производстве за отсутствием оснований. Ушаков сообщил о намерении обратиться в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека.

Ушаков также объявил, что общение в русскоязычном сегменте Facebook переносится на FB-страничку Рига.lv, на которой он формально будет публиковать информацию и общаться с населением не как мэр, а как рядовой горожанин.

"У нас по-прежнему будет в полном объеме размещаться вся необходимая информация. И здесь также можно будет получить ответы на все вопросы на русском языке", — сообщает коллектив Рига.lv, в который входят как Ушаков, так и его коллеги. Подписаться на страничку можно, нажав кнопку Like ("Нравится").

"Таким образом коммуникация с рижанами не на латышском языке полностью выводится из юрисдикции Закона о госязыке, так как это общение осуществляться будет не самоуправлением. А просто группой лиц, которые хотят помочь самоуправлению и горожанам", — пояснил Ушаков.

Комментируя обращение в суды, Ушаков подчеркнул: "Дело не в сумме штрафа, дело в принципе. Вы себе можете представить, чтобы во Франции оштрафовали мэра Парижа за то, что мэрия города в твиттере пишет не только на французском, но и еще на английском или немецком языках? Или чтобы кто-то оштрафовал мэра Стокгольма, Копенгагена, Берлина за использование других, кроме шведского, датского или немецкого языков в социальных сетях? Такое даже в голову прийти никому не может".