В БПБК создана служебная следственная комиссия, которая проводит проверку о возможном разглашении государственной тайны. В рамках этой проверки планируется выяснить, как содержание разговоров стало публично известным.

Кроме того, в сотрудничестве со Службой государственных доходов бюро начало проверку публично озвученной информации о том, что в декларации министра земледелия Яниса Дуклавса, возможно, не указана принадлежащая ему собственность на территории Рижского свободного порта.

Также БПБК проверяет опубликованные журналом Ir расшифровки переговоров политиков в гостинице "Ридзене", чтобы пересмотреть имеющуюся в распоряжении бюро информацию, которая не анализировалась в рамках уголовного процесса, и выявить возможные преступные деяния.

Прослушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

БПБК расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.

Обнародованные журналом Ir расшифровки переговоров свидетельствуют о том, как политики и крупные бизнесмены строили бизнес, который им, согласно публичным утверждениям, вовсе не принадлежал, планировали приватизацию предприятий, перестановки послушных чиновников и подчинение средств массовой информации. После публикации расшифровок генеральный прокурор Эрик Калнмейерс и БПБК утверждали, что узнали из публикации в журнале много нового, потому что часть переговоров осталась в рамках оперативного расследования и не была приложена к материалам уголовного дела.