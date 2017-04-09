Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) скептически оценивает свои возможности расследовать коррупцию в частном секторе, но считает, что можно пересмотреть санкции за подобные преступления. Об этом говорится в поданном Кабинету министров докладе бюро о возможностях расширения его полномочий и прав на расследование коррупции в частном секторе.

БПБК организовало совещание экспертов, на котором обсуждались возможные решения по борьбе с коррупцией в частном секторе.

Как отмечается в докладе, для того чтобы расширить компетенцию бюро в отношении коррупционных деяний в частном секторе, необходимо единое понимание о том, что такое частный сектор. Запланированные изменения предполагают концептуально новый подход к борьбе с коррупцией, который в настоящее время для правовой системы Латвии нехарактерен.

Как указывает БПБК, в понимании закона коррупцией является взяточничество или любые другие действия госслужащих, нацеленные на то, чтобы, используя служебное положение, свои полномочия или превысив их, получить незаслуженную выгоду для себя или других лиц. В Латвии коррупционными деяниями считаются не только нарушения на государственной службе, но и преступления, связанные с неразрешенным принятием различных благ, коммерческим подкупом, превышением полномочий и злоупотреблением ими в частном секторе.

С точки зрения международных антикоррупционных организаций существенно не то, который из органов расследует коррупцию в частном секторе, а то, что в стране существует четкое делегирование расследования таких преступных деяний и соответствующие органы способны с этим эффективно справляться.

В соответствии с Уголовно-процессуальным законом расследование коррупционных деяний могут вести все правоохранительные органы, в компетенции которых находятся такие преступления.

С учетом того, что наказания за неразрешенное принятие благ, коммерческий подкуп и злоупотребления в частном секторе отличаются от санкций за коррупционные действия в государственном секторе, Министерство юстиции могло бы их пересмотреть, считает БПБК.