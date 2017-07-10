Отдельные члены партии "Единство" могут перейти в Новую консервативную партию (НКП), заявил в интервью газете Neatkarīgā rīta avīze руководитель фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис.

Он добавил, что план "Единства" повысить рейтинг до 10% не осуществился, а рейтинг НКП растет. "За кулисами очень активно говорится о передислокации в НКП отдельных членов "Единства"", — приводит слова политика LETA.

По его мнению, НКП поднимет на следующих выборах "знамя борьбы против олигархов".

Ранее нынешний формальный лидер "Единства" Андрис Пиебалгс признал, что охотно сотрудничал бы с Новой консервативной партией. С этой политической силой уже были переговоры перед выборами в Рижскую думу, отметил Пиебалгс.

"Они полагают, что привлечение им какой-то из партий коалиции, возможно, не является достижением. В нашем электорате и в принципах действия я не вижу принципиальных отличий (между "Единством" и JPK). Думаю, что очень многие, проголосовавшие за Новую консервативную партию, свой второй выбор остановили бы на "Единстве". Будет хорошо, если мы найдем возможность сблизиться на выборах в Сейм", — сказал Пиебалгс.