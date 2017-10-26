Он надеется, что и "Единство" преодолеет пятипроцентный барьер, и рекомендует этой партии не ввязываться в предвыборные объединения, так как в одиночку ее шансы больше.
Говоря о личностях, Бригманис назвал уход Солвиты Аболтини из политики потерей для "Единства", добавив, что хотел бы, чтобы новый лидер партии Арвил Ашераденс продолжал работать на должности министра экономики.
Оценивая призыв политиков к объединению латышских партий, Бригманис признал, что мелким партиям нужно что-то делать, если они хотят пройти в Сейм. Если объединения партий будут нелогичными, они распадутся, добавил Бригманис.
Он отметил также, что предложение президента Раймонда Вейониса о детях неграждан и вопрос о языке обучениия в школах позволили ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Согласию" "порисоваться". По его словам, национальные вопросы — это неотразимая карта "националов".