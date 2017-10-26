После выборов в Сейм ядро будущего правительства составят Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" один из лидеров СЗК Аугуст Бригманис.

Он надеется, что и "Единство" преодолеет пятипроцентный барьер, и рекомендует этой партии не ввязываться в предвыборные объединения, так как в одиночку ее шансы больше.

Говоря о личностях, Бригманис назвал уход Солвиты Аболтини из политики потерей для "Единства", добавив, что хотел бы, чтобы новый лидер партии Арвил Ашераденс продолжал работать на должности министра экономики.

Оценивая призыв политиков к объединению латышских партий, Бригманис признал, что мелким партиям нужно что-то делать, если они хотят пройти в Сейм. Если объединения партий будут нелогичными, они распадутся, добавил Бригманис.

Он отметил также, что предложение президента Раймонда Вейониса о детях неграждан и вопрос о языке обучениия в школах позволили ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Согласию" "порисоваться". По его словам, национальные вопросы — это неотразимая карта "националов".