По его мнению, министр и МОН предлагают "хладнокровное" решение, тогда как предложения партий могут быть использованы в предвыборной борьбе.

Так он ответил на вопрос, какое из предложений ближе к позиции СЗК — Шадурскиса либо национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

Бригманис отказался комментировать высказывание Айвара Лембергса о том, что реформа школ является провокацией, но добавил, что Лембергс прав, когда говорит, что в предложении о переходе на латышский язык не хватает анализа. МОН должно дать ответ о подготовленности педагогов и учебных программ, считает Бригманис.

По его мнению, образование должно перейти на латышский язык, вопрос только в том, как скоро и на каком уровне. СЗК ожидает от Шадурскиса более подробное предложение.

Шадурскис 5 октября заявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.