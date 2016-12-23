Иммиграционная служба отмечает, что оставаться в Великобритании на срок более трех месяцев имеют право лишь те латвийцы, которые работают, ищут работу, являются самозанятыми лицами или студентами, или же имеют на счету внушительную сумму, которая позволяет жить не работая. При этом письмо получил латвиец, который живет в Англии шесть лет и работает на хорошо оплачиваемой официальной работе.
Как выяснилось в ходе разговора с полицией, оснований для выселения все же нет. А причиной всей этой проверки стала авария, в ходе которой мужчина на своем авто врезался в дерево. Как оказалось, всеми мигрантами, которые по какой-либо причине попадали в поле зрения полиции, дополнительно занялась иммиграционная служба.
Latvijas avīze отмечает, что в последнее время многие живущие в Великобритании латвийцы жаловались на то, что работники местных самоуправлений обходят их дома и задают различные неудобные вопросы: например, откуда люди приехали , сколько их живет в одном владении, где они работают и не собираются ли возвращаться на родину.