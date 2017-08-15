Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) и Министерство образования и науки призывают будущих студентов проверять, есть ли у вуза лицензии на программы обучения и аккредитация, сообщила представитель ЦЗПП Санита Гертмане.

Вуз вправе принимать студентов только на лицензированные программы. Лицензия подтверждает право вуза принимать и обучать студентов. В свою очередь аккредитация вуза и его программ означает, что вуз может выдавать признанные в Латвии дипломы. Причем информация самого вуза или колледжа о его аккредитации может быть неточной, поэтому ее нужно проверять, отмечает Гертмане.

Если вуз принимает студентов на лицензированные, но еще не аккредитованные программы. То он должен заключить договор с другим вузом о том, что в случае неаккредитации программ его студенты смогут перейти на обучение по ним в другой вуз.

Если студент завершает обучение в неаккредитованном вузе, то он получит лишь академическую справку, а, например, медработники, юристы и учителя при трудоустройстве должны иметь диплом.

В то же время вуз могут и лишить аккредитации досрочно, как это произошло с Латвийским бизнес-колледжем.

Всего в Латвии 56 вузов: 17 государственных высших школ и столько же колледжей, а также 13 частных высших школ и девять колледжей.