Как отметил сам Бенес Айо, стать гражданином ДНР было для него "высочайшей честью". Экс-нацбол поблагодарил президента ДНР Александра Захарченко за то, что тот подписал указ о срочной выдаче паспорта.

"Паспорт ДНР мне необходим, поскольку Латвия, гражданином которой я являюсь, будучи членом НАТО и ЕС, поддерживает киевскую хунту, выступает против независимости Донбасса, проводит в рамках программы НАТО военные учения по Львове и Харькове, призывает Запад расширить антироссийские санкции, преследует в уголовном порядке латвийских добровольцев в Донбассе и проводит у себя крайне русофобскую национал — буржуазную политику, ущемляя права русскоязычных и уничтожая наши школы", — заявил Айо.

В Управлении по делам гражданства и миграции, которое уже с 2014 года заявляло о возможности лишения гражданства ЛР Бенеса Айо за его участие в иностранных военизированных организациях, пояснили, что в течение 30 дней со дня получения гражданства другого государства гражданин Латвии должен написать в УДГМ заявление об отказе от латвийского гражданства.

Если это не происходит, УДГМ начинает процесс лишения гражданства ЛР. На вопрос, что делать, если новое гражданство было предоставлено непризнанным государством, представитель Управления Санта Йонате указала, что на данный момент это вопрос решается с юристами.