Бывшим владелицам здания Рижского цирка на ул. Меркеля, 4 Сармите Бивине и Бируте Крейле будет выплачена компенсация в размере 297 765 евро из средств на непредвиденные случаи, сообщила агентству LETA специалист Министерства культуры по общественным отношениям Даце Визуле.

По решению Рижского окружного суда от 24 ноября 2015 года на здание цирка были признаны права собственности государства в лице Министерства культуры, но наследникам владельцев следовало выплатить компенсацию, размер которой установило сегодня правительство.

Размер компенсации рассчитывался по существующей судебной практике — на основании стоимости недвижимости в день, когда утрачены права собственности (октябрь 1995 года, когда был принят закон об объектах образования, культуры и науки государственного значения). В законе о земельной реформе цирк был обозначен как один из культурных объектов государственного значения, на который не восстанавливаются права собственности, пояснил госсекретарь Министерства культуры Сандрис Волдиньш.

Как сообщила специалист Минкульта по общественным отношениям Даце Визуле, бывшие владелицы здания хотели, чтобы государство на основании теперешней стоимости недвижимости начислило бы компенсацию примерно в 3,5 раза больше. Все время, пока шло судопроизводство, бывшие собственницы не содержали здание. Судебный процесс мешал привлечь больше средств, что стало одной из причин нынешнего состояния здания, отметила Визуле.