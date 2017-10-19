Вопрос о допуске актуален для Тутинса еще с муниципальных выборов, когда освободилось место в Комиссии по нацбезопасности. До этого "Согласие" там представлял Валерий Агешин, ставший одним из немногих "согласистов", получивших доступ к гостайне.

Ранее БЗС отказало в допуске и представителю "Согласия" Андрею Элксниньшу, и главе парламентской фракции этой партии Янису Урбановичу. Например, Урбановича подозревали в слишком тесном сотрудничестве с российской компанией Nikkolo M, инструкторы которой перед выборами в Сейм приезжали в Ригу, Даугавпилс и Юрмалу и обучали местных активистов, как правильно проводить агитацию.