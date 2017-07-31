Таким образом, из "дружественных" Swedbank банкоматов остались лишь представляющие SEB banka. Банк DNB, со своей стороны, информирует, что для его клиентов ничего не изменится: они смогут изымать наличные и из "неродных" банкоматов — как банка SEB, так и принадлежащих Swedbank — на тех же условиях, как в самом DNB.
C 1 августа для клиентов Swedbank снятие денег в банкоматах DNB станет платным(10)
Foto: stock.xchng
С 1 августа сеть банкоматов DNB перестанет быть "дружественной" для Swedbank. Это означает, что если раньше клиент Swedbank мог снимать в них наличные без дополнительной платы, то теперь за каждую подобную операцию придется заплатить 2,85 евро плюс 2% от снимаемой суммы. Об этом сообщает Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.
Читайте также: