Таким образом, из "дружественных" Swedbank банкоматов остались лишь представляющие SEB banka. Банк DNB, со своей стороны, информирует, что для его клиентов ничего не изменится: они смогут изымать наличные и из "неродных" банкоматов — как банка SEB, так и принадлежащих Swedbank — на тех же условиях, как в самом DNB.