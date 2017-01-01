с 1 января обладатели "Карты рижанина" смогут оплачивать проезд в минибусах не только билетами на определенное число поездок, но и часовыми билетами на рабочие дни, которые будут действовать в минибусах как одноразовые билеты, информирует Rīgas satiksme.

Часовые билеты на рабочие дни не будут давать пассажирам право пересаживаться с одного минибуса на другой, а также с минибусов на трамваи, троллейбусы или автобусы.

В случае такой пересадки будет активизироваться следующий часовой билет на рабочий день. Использование часовых билетов в трамваях, троллейбусах и автобусах Rīgas satiksme остается без изменений.

Новый порядок намного удобнее для пассажиров, так как им не нужно будет загружать на "Карту рижанина" несколько видов билетов для проезда как в минибусах, так и в трамваях, троллейбусах и автобусах, отмечают в Rīgas satiksme.

Таким образом, с 1 января 2017 года билеты на определенное число поездок больше нельзя будет загружать на "Карту рижанина". Билеты, купленные до 1 января, будут действительны в течение 12 месяцев с момента приобретения. Если клиент захочет обменять билеты на определенное число поездок на часовые билеты, то это можно будет сделать в любом центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme.