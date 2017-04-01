С 1 апреля, в связи с началом весенне-летнего сезона и увеличением автомобильных потоков, за въезд в Юрмалу по традиции вводится плата в размере 2 евро.

Как сообщили Delfi в Юрмальской думе, платный въезд в город-курорт сохранится до 30 сентября. С октября по апрель платить за въезд не нужно.

Заплатить можно наличными (их принимают 7 пропускных терминалов), банковской картой (8 терминалов) или посредством SMS/мобильного приложения для пользователей услуги Mobilly.

Круглый год въезд в Юрмалу остается бесплатным для экологичного транспорта — электромобилей. В свою очередь, парковка, за исключением частных автостоянок, является бесплатной для всех.

Как сообщила представитель самоуправления Зане Лейте, в прошлом году было куплено 934 000 одноразовых пропусков в Юрмалу, в том числе 129 000 — через мобильное приложение.

Средства, полученные за пропуска, самоуправление перечисляет в основной бюджет города и тратит на развитие туризма, уход за окружающей средой, охрану памятников культуры и обеспечение общественного порядка.

Плата за въезд на административную территорию Юрмалы введена в 1996 году. В зимний период плата за въезд отменена с осени 2013 года.