Уже два года инспекторам Центра госязыка оказывают поддержку 29 так называемых общественных помощников: эти люди будут имеют право указать на возможные нарушения закона в сферах маркировки товаров и общедоступной информации, давать советы и оказывать помощь в устранении фактических или потенциальных нарушений, а также "поощрять меры, направленные на привлечение общества к защите и развитию государственного языка". В Центре госязыка считают, что таких помощников должно быть больше.

"Это общественно активные люди, которым должно быть очень важно помогать любить, защищать латышский язык и ухаживать за ним. Эти люди работают с осознанием своей миссии, так как данное занятие добровольное и не оплачивается", — рассказала Латвийскому радио представитель Центра госязыка Дзинтра Скрузмане. Однако таких людей немного. Например, в Латгалии один человек действует в Карсаве, пять — в Даугавпилсе. В Резекне языковой помощник был, но уехал из города.

Чтобы подать заявку, претендент должен быть не моложе 21 года, с высшим образованием, латышским языком в качестве родного или со знанием его на вторую степень высшего уровня. Тем, кто успешно пройдет собеседование в октябре, обещают специальные курсы уже в ноябре.

По мнению Минюста, для выполнения таких задач наиболее подходят лица, имеющие филологическое и гуманитарное образование со степенью не ниже магистра, а также — обладающие практическим опытом работы с текстами на латышском языке.

Заявку следует подать в Центр госязыка (явившись лично или по почте) по адресу Рига, ул. Экспорта, 6.