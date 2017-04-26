"Вы не поверите, но Центр Госязыка выписал мне еще один штраф — 50 евро. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Фейсбуке.

По мнению Центра Госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции в Фейсбуке является еще и отягощающим фактом. Даже несмотря на то, что моя личная страница.

Я думаю, что сейчас в борьбу с Ким Чен Ыном за место главного фрика современного мира смело может подключаться Центр Госязыка. Причем у Ким Чен Ына шансов не так уже и много, так как Центр Госязыка, кажется, решил пойти на рекорд", — пишет мэр Риги.

Ушаков также подчеркнул, что его позиция остается неизменной: "Закон о госязыке не регулирует неформальное общение, то есть и закон я не нарушал. Соответственно штраф будет оспорен в суде. Если надо — то и в Конституционном суде. Я же в своем поведении менять ничего не собираюсь. И когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском. Приходите чаще в гости".

Как сообщалось, летом 2016 года Центр госязыка наложил на Ушакова штраф в 140 евро за общение в соцсетях на русском языке. Также у инспектирующих в свое время были претензии к градоначальнику из-за общения на русском языке во время мероприятий, посвященных 9 мая.