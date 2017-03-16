Председатель Зилупской краевой думы Олег Агафонов (Латгальская партия) за прошедшее полугодие улучшил свои знания государственного языка, и в настоящее время они соответствуют требованиям, сообщили в Центре государственного языка (ЦГЯ).

Мэр Зилупе, у которого знания языка представители центра проверяли на этой неделе, обещает и в дальнейшем их совершенствовать.

Как сообщалось, в августе прошлого года после нескольких неудачных попыток специалистам ЦГЯ наконец удалось проверить знания Агафонова, и проверка показала, что они не соответствуют уровню, который требуется от председателя думы. По этому факту был составлен протокол об административном правонарушении, и Агафонову было дано полгода на улучшение знаний госязыка, в противном случае ЦГЯ мог потребовать лишения его депутатского мандата.

Проверку языковых знаний мэра Зилупе центр проводил на основании поступивших жалоб.

Агафонов — не единственный политик, которым заинтересовался Центр госязыка. В начале прошлого лета Центр подал иск в суд против депутата Даугавпилсской думы Владислава Бояруна ("Латгальская партия") в связи с недостаточным знанием госязыка. Несоответствующими ранее были признаны знания латышского языка депутатами Даугавпилсской думы Юрием Зайцевым ("Возрождение Даугавпилса") и Александром Самариным (ЦС).

Самоуправление выделило каждому из них 2300 евро на повышение уровня владения государственным языком. Но при повторной проверке Центр госязыка заключил, что Боярун не демонстрирует прогресса в знании латышского языка. В свою очередь, Александр Самарин отказался от денег, а позже успешно прошел повторную проверку на знание государственного языка.