В 2016 году Центр госязыка завел 493 дела в связи с нарушениями требований Закона о госязыке. Это в четыре раза меньше, чем годом ранее, сообщает Латвийское радио.

ЦГЯ объясняется новым подходом к регистрации жалоб, а также тем, что ситуация в сфере использования госязыка постепенно улучшается. Глава Департамента контроля ЦГЯ Ингрида Берзиня заявила, что теперь дело заводится не по каждому полученному заявлению, а только в случае, если нарушение очевидно.

Все полученные жалобы проверяются - за год в итоге было проведено почти 3400 проверок, и нередко центр выясняет, что на самом деле нарушения не было, а заявление подается под влиянием эмоций.

Самые распространенные нарушения связаны с тем, что госязык не используется в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей. В 2016 году в связи с подобными нарушениями было составлено 325 протоколов, в 2015-м - наказано 479 человек.