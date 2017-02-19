Центр Госязыка в очередной раз пытается наказать мэра Риги Нила Ушакова за допущенные нарушения: на этот раз специалистам ЦГЯ не понравилось, что в День теней градоначальник общался со школьниками не на латышском, а на русском языке.

"Вы не поверите и, скорее всего, будете даже смеяться. Но Центр Государственного языка нашел еще один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю — за то, что в День теней я своим "теням", которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал. Ну что, придется поспорить. Несмотря на все многочисленные попытки Центр Госязыка не смог меня еще ни разу оштрафовать" — написал в своем профиле в социальной сети Facebook Ушаков.

Напомним, это уже не первая попытка ЦГЯ призвать мэра к ответственности. Летом 2016 года на Ушакова был наложен штраф за общение в соцсетях на русском языке. Также у инспектирующих в свое время были претензии к градоначальнику из-за общения на русском языке во время мероприятий, посвященных 9 мая.