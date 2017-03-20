Центр защиты прав потребителей рекомендует владельцам квартир в Риге не платить долг по аренде земли под многоквартирными домами, возникший с 2008 года. Требования погасить долги в размере 400-900 евро получили зимой около 700 владельцев квартир.

Долговые обязательства образовались за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года. Платежи выставлены от имени АО Pilsētas zemes dienests, взиманием долгов занимается SIA Vienotais norēķinu centrs. По словам представителей компании, требования к жильцам выставлены только сейчас из-за затянувшихся судебных процессов. ЦЗПП получил множество просьб о помощи, отмечает пресс-служба ЦЗПП.

Что делать: рекомендации ЦЗПП

Уточнить, был ли нынешний владелец квартиры ее хозяином в тот период, за который от него требуют уплаты долга по аренде земли. Владелец земельного участка имеет право требовать арендную плату только от тех, кто был владельцем квартиры, причем только в том случае, если не наступил срок давности.

Подсчитать, какой срок прошел с момента возникновения долга. Например, если арендная плата запрашивается за период с 1 января по 1 сентября 2008 года, то с этого момента прошло более 8 лет.

Если владелец земли действует в рамках хозяйственной деятельности, то согласно Коммерческому закону, срок давности составляет три года.

Если вы не признаете долг - не подписывать соглашение, которое предлагает AS Pilsētas zemes dienests (оно предполагает, что долг будет признан и выплаты будут производиться по согласованному графику).

Если вы получаете сообщение от SIA Vienotais norēķinu centrs о начале процесса взимания долга, не оплачивать сумму, а использовать возможность предоставить письменные возражения в случае наступления срока давности и отстутствия правового обоснования (договора между сторонами).

Ранее уже сообщалось, что многие владельцы жилья сохранили чеки, которые доказывают оплату аренды земли. Представители Pilsētas zemes dienests допускают, что такая ситуация могла возникнуть из-за того, что собственники жилья переводили деньги управляющему дома, который не переводил деньги владельцу земли. Представитель ОО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Санта Валюма такую вероятность отрицает: "Такого не может быть. Не создавались никакие накопления. Скорее ситуация могла возникнуть из-за того, что дом располагается на нескольких участках, которые принадлежат разным собственникам. Арендная плата в свое время переведена, но не за все участки". По ее словам, к настоящему моменту в RNP уже обратилось около 40 владельцев квартир, но помочь им невозможно, а лишь можно дать совет, как поступить.

Проблема известна давно, отмечает Diena. Еще несколько лет назад в Сейме была начата работа над законодательными поправками, которые регулируют завершение процесса приватизации (выкупа земли под домом, а также принудительной аренды земли под приватизированными домами). Свои предложения Министерство юстиции подавало в парламент дважды – 1 октября 2015 года и 17 марта 2016 года. Законопроект принят в первом чтении. В декларации правительство указано, что вопрос должен быть решен до середины 2017 года, сейчас законопроект проходит череду рассмотрений. Но пока неясно, будет ли он принят к середине года.