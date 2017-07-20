Один вариант — это "бинарная система", простое отделение налогоплательщиков от тех, кто налоги не платит. Второй вариант — установить порог налогов, начиная с которого человек получает полную корзину услуг.

Чакша назвала сегодняшнюю дискуссию конструктивной, хотя по-прежнему не ясно, какую сумму будут платить те жители, которые не вносят социальных взносов. "Вопрос в том, какого типа это будет платеж и для каких групп. Сначала нужно договориться о принципе", — сказала Чакша.

Сегодня обсуждались такие темы, как корзина услуг, какие группы будут получать полную корзину услуг, хотя и не платят социальные взносы. Речь шла и об управлении финансами, то есть о будущем Национальной службы здравоохранения, которая могла бы стать своеобразным фондом.

"Скелет законопроекта подготовлен, мы поставили вопросы, которые нужно решить, и делаем следующий шаг", — сказала министр.