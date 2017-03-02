Министр и премьер договорились о том, что дополнительное финансирование для увеличения оплаты труда этих категорий медиков пока будет найдено внутри системы здравоохранения, а правительство рассмотрит возможности эти средства компенсировать.

Как отметила Чакша, по ее мнению, главный "пожар" потушен. Зарплаты медиков родильных отделений могут вырасти примерно на 20%. Прирост финансирования для неотложной помощи коснется и других специалистов, например, детских хирургов, которые тоже работают по ночам. Министр сообщила, что более точные расчеты прироста зарплат будут известны на следующей неделе.

Чакша также выразила надежду на то, что вопрос о дополнительном финансировании для неотложной помощи в больницах может быть решен до апреля. Распределением финансирования в больницах занимается их руководство, но Минздрав рекомендует направить эти деньги на повышение зарплат.

В целом для увеличения финансирования неотложной помощи в больницах необходимо 10 млн евро в год, а на девять месяцев — около 7 млн. В свою очередь Рижском роддому может быть выделено более 800 000 евро.

На вопрос о том, будут ли в следующем году для здравоохранения предусмотрены дополнительно 150 млн евро, которых требует министр здравоохранения, премьер ответил, что в рамках новой налоговой политики обсуждается возможность интеграции в социальный налог "медицинского налога" в размере 1%, и этот вопрос решится в ближайшие несколько недель.