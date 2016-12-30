Говоря о приоритетах своей работы в будущем году, она назвала три направления — увеличение зарплат работникам медицины, продолжение реформ в онкологии и сокращение детской смертности.

Чакша заявила, что идет активная работа над тем, чтобы в будущем году услуги стали более доступны для пациентов.

Приоритетными группами по повышению зарплат будут врачи, работающие в больницах со сложными случаями, семейные врачи, в которых добавилось расходов, и медсестры, количество которых уже сейчас недостаточно.

Министр ставит цель удвоить зарплаты врачей, чтобы к 2023 году они составили 1600 евро. На вопрос, где взять такие деньги, она ответила, что в будущем году на медицину удалось привлечь примерно 60 млн евро, в том числе половину за счет бюджетного дефицита. Если удастся доказать, что средства истрачены правильно, в 2018 году за счет бюджетного дефицита на медицину будет выделено дополнительно 100 млн евро.

Говоря об онкологии, министр напомнила, что с 1 октября работает зеленый коридор, чтобы пациенты с подозрениями попадали на обследование в течение 10 дней. Уже в этом году на онкологию дополнительно перечислено 12 млн евро, и нужна еще такая же сумма на одни только лекарства.

Министр упомянула и другие направления работы, например, реформу больничной сети, пересмотр функций подведомственных Минздраву учреждений.