По ее словам, повышение зарплат будет неравномерным, а в качестве причин этого она назвала нынешнее неэффективное использование средств. "Да, есть такие больницы, которые неэффективно используют деньги… Например, одна из таких — Рижская Восточная клиническая университетская больница", — заявила Чакша.

По словам главы Минздрава, с министерством финансов достигнуто понимание о том, что со следующего года медикам необходимо повысить зарплату. Однако источники средств и механизмы повышения она раскрывать отказалась, отметив, что они еще обсуждаются.

"Первый важный шаг на пути повышения зарплат сделан — на зарплаты специалистов и старших сестер родильных домов выделены 7 млн. евро, это они могли почувствовать уже с 1 апреля. А следующий существенный шаг ожидается в следующем году, так как нужные на него 150 млн. евро еще только предстоит найти", — заявила Чакша.

На вопрос, будут ли врачи готовы ждать до следующего года, Чакша ответила, что надеется на понимание и здравый смысл людей. Это она еще раз подтвердила в интервью Латвийскому радио, добавив, что правительство в качестве одного из приоритетов считает увеличение доли здравоохранения в бюджете страны на три процентных пункта — с 9% до 12%.