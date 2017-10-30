Переговоры Министерства здравоохранения с семейными врачами вошли в фазу, когда дискуссия по существу уже не ведется, заявила сегодня в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр здравоохранения Анда Чакша.

Когда поставленные Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ) проблемные вопросы обсуждаются в рабочей группе, кажется, что стороны могут договориться, однако потом ЛАСВ все равно выражает неудовлетворенность, пояснила она.

ЛАСВ делает все возможное, чтобы оставаться в центре внимания, считает Чакша.

Что касается системы э-здравоохранения, против использования которой ЛАСВ продолжает возражать, то идет активная работа над ее улучшением — специальная команда выезжает в регионы, выявляет технические проблемы и старается найти решение в каждом индивидуальном случае, сообщила министр.

Для внедрения этой системы был предусмотрен достаточно долгий переходный период, но часть семейных врачей его не использовала. На данный момент договор об использовании системы э-здравоохранения заключили более 40% семейных врачей.

На вопрос, чем закончится неспособность Минздрава и ЛАСВ договориться, Чакша ответила: "Уступает тот, кто умнее, и всегда есть возможность выбрать, кто это". Она выразила надежду на то, что стороны придут к общему знаменателю, даже если это будет нелегко.

Министр призвала ЛАСВ не пытаться навязывать семейным врачам забастовку в то время, когда начнется сезон гриппа, так как "это было бы преступно по отношению к жителям".

Как сообщалось, ЛАСВ и Минздрав не могут договориться по различным вопросам, поэтому ЛАСВ призвала семейных врачей продолжать так называемую медленную забастовку, во время которой обслуживание пациентов ограничено.