В Латвии две трети получаемых детьми травм можно предотвратить, заявила сегодня на открытии социальной кампании Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) и Министерства здравоохранения "Безопасно для ребенка" министр здравоохранения Анда Чакша.

Она удовлетворена тем, что в Латвии теперь говорится не только о детском травматизме, но и о безопасной для детей среде.

По данным Всемирной организации здравоохранения, положение с безопасностью детей в Латвии не лучшее, и чаще всего дети в возрасте от года до пяти травмы получают именно дома.

Родители или няни не задумываются о том, какие вещи могут быть для детей опасны — например, провода, батарейки, уксус, яды и другие продукты.

По словам Чакши, в Латвии знания о безопасности детей не передаются следующим поколениям, потому что родители и дети меняются, а количество травм сохраняется год от года. "Давайте учить детей, чтобы они могли позаботиться о безопасности уже своих отпрысков", — призвала министр.

Цель кампании — информировать о самых частых видах травм среди маленьких детей, дать родителям практические советы по профилактике травм и создании дома максимальной безопасной среды для ребенка.

По статистике, 77% детей в возрасте от года до пяти получают травмы именно дома.