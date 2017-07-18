"Мне хотелось бы сейчас говорить об упрямстве со стороны ассоциации, потому что я не могу понять, говорим ли мы с самими семейными врачами или с их ассоциацией", — сказала министр.

Ясно, что нельзя достичь договоренности по денежным вопросам, но, если речь идет об отказе подключиться к системе электронного здравоохранения, то это нежелание привести отрасль в порядок и думать о ее развитии.

"Поэтому мы решили провести дискуссию в форме конференции, куда будут приглашены сами семейные врачи, чтобы выслушать их возражения и внести ясность", — добавила Чакша.