В законе о финансировании здравоохранения намечена сумма, которая будет предусмотрена из общего финансирования на зарплаты медикам, однако это повышение зарплат не будет соизмеримо с рыночной ситуацией в частном секторе, то есть с причиной, по которой врачи уходят работать из госсектора в частный, пояснила она.

Оплата труда в госсекторе никогда не может расти такими стремительными темпами, однако планируемый сейчас шаг к ее повышению достаточно широк и важен для улучшения ситуации, считает министр.

Базовый тариф на одного врача в 2018 году вырастет на 22%, однако максимальная сумма, например, для работающих в круглосуточном режиме может достичь даже 40%, добавила она.

Как Чакша сказала в интервью агентству ЛETA, в ходе проведения реформы системы здравоохранения больше всего ее беспокоит темп повышения зарплат медиков.