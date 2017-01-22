В 2016 году стационарные фоторадары констатировали нарушений на латвийских дорогах на общую сумму штрафов в 3,7 миллионов евро. Наиболее часто водители превышали скорость в Риге на улице Лиелирбес, а также на Елгавском шоссе в крае Озолниеки, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Госполиции.

В 2016 году за нарушения, выявленные фоторадарами, было выписано 97 257 протоколов. В целом точная сумма штрафов составила 3 746 001 евро, однако уплачены были лишь 2 472 291 евро. Отмечается, что 73% водителей, нарушивших правила, превышали скорость на 11-20 км/ч.

"Рекорд" превышения скорости в населенном пункте в прошлом году был зафиксирован в Риге, на улице Краста: водитель BMW вместо разрешенных 70 км/ч разогнался до 122 км/ч.

А в не населенном пункте скоростной "рекорд" был установлен на Елгавском шоссе в Олайнском крае: автомобиль SAAB мчался со скоростью 187 км/ч при допустимой скорости в 90 км/ч.

Наиболее часто водители транспортных средств нарушают скоростной режим в Риге на улице Лиелирбес (в Пардаугаве), где фоторадар установлен около пересечения с улицей Басейна. В прошлом году здесь зафиксировали 10 957 нарушений.

В других местах наиболее часто превышали скорость на 36-м километре Елгавского шоссе (край Озолниеки) и на окружной Рижском шоссе в крае Марупес. Установлено, что чаще всего нарушали скорость водители за рулем Volkswagen, также в топе — BMW и Audi.

По словам начальника управления Безопасности движения Госполиции Нормунда Крапсиса, полиция не выясняла подробные причины того, почему фоторадары, установленные на улице Лиелирбес, а также в Озолниекском и Марупском краях, наиболее часто констатировали нарушителей. Крапсис полагает, что главная причина превышения скорости заключается в том, что на этих дорогах большая интенсивность движения, и среди большого количества водителей находятся те, кто не соблюдает правила.

"В края Озолниеки и Марупес люди просто не следуют дорожным знакам и едут по интуиции. Это невнимательность: на прямых участках дороги допустимая скорость движения — не более 90 км/ч", — отметил он.

Крапсис добавил, что у водителей по-прежнему сохраняется старая привычка, когда они, после того, как проехали мимо фоторадара или экипажа дорожной полиции, увеличивают дозволенную скорость движения. При этом полиция продолжит свою тактику размещать после стационарных радаров экипажи дорожной полиции.

За три недели этого года на латвийских дорогах погибли семь человек, тогда как в январе прошлого года количество погибших составило 13 человек.

Сейчас на дорогах Латвии работают 40 стационарных фоторадаров. В этом году будут подключены еще 20 фоторадаров, в 2018-м — еще 40.