С окончанием строительства нового корпуса больницы Страдиня все не идеально, но деньги ЕС утрачены не будут, заявила на Латвийском радио член правления больницы Арта Бирума.

В данный момент опасения за утрату средств ЕС минимальны, потому что срок сдачи корпуса может быть продлен до марта 2019 года, однако руководство больницы надеется, что корпус можно будет начать использовать летом.

По утверждениям строителей, все работы закончены, идет постепенная их приемка. Больница пока не может перемещать оборудование, так как его может повредить строительная пыль.

На вопрос, что произойдет с пустующими помещениями больницы после переезда, Бирума ответила, что их могут перенять Рижский университет Страдиня или Латвийский университет.