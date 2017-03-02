Из-за недовольства чрезмерной бюрократией, которая царит в сфере госуправления, в отставку уходит директор Государственной школы администрации Эдите Калниня, работавшая на этой должности с 2012 года, пишет газета Latvijas Avīze.

Эдите Калниня уходит вопреки тому, что в ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил ее в должности на пять лет. Она написала заявление об уходе и планирует покинуть должность через два месяца.

Директор призналась, что у нее интересная работа и она довольна тем, как развивалась школа, однако накопилось много дел, которые не удалось сделать из-за чрезмерной бюрократии.

"Очень много сил и времени нужно тратить на выполнение различных бюрократических процедур. О каждом шаге надо отчитываться такому большому количеству ведомств, что достигнуть поставленных целей практически невозможно. Тогда человек перестает видеть смысл работы, и это очень утомляет", - отметила Эдите Калниня.

По работе директор школы много встречается с сотрудниками различных государственных ведомств, из неформальных разговоров с которыми можно понять, что они переработали и выгорели. "Иногда переработать - это хорошо. Если это необходимо для реализации какого-то краткосрочного проекта. Но у нас такой режим работы стал постоянным, и это часто связано с выполнением бессчетного множества бессмысленных процедур", - говорит руководитель школы.

Она отметила, что чиновники боятся брать на себя инициативу или творчески подходить к работе, потому что за каждую ошибку или несоответствие букве закона следует наказание.

Государственная школа администрации - учреждение государственного управления, которое создано в 1993 году и находится под надзором Государственной канцелярии. Задача Государственной школы администрации – это развивать качественные учебные курсы для сотрудников государственных учреждений и сотрудников самоуправлений. Курсы, которые предлагает Государственная школа администрации помогают сотрудникам учреждений повышать качество услуг латвийскому обществу.