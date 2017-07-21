Директор департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс не смог предоставить внятного пояснения целесообразности строительства в Риге велодорожки Иманта - Даугавгрива.

В пятницу в интервью Латвийскому радио Якринс частично согласился с тем, что эта велодорожка будет создана "больше для плезира". На просьбу объяснить, почему планируется строить именно эту велодорожку, а не объекты, которые могли бы связать центр Риги с микрорайонами и пользовались бы большей популярностью, Якринс пояснил, что велодорожка Иманта-Даугавгрива включена в разработанную в 2015 году концепцию велоинфраструктуру, и сейчас департамент просто выполняет работы, отвечающие концепции.

Сейчас завершена разработка проекта этой велодорожки и есть две возможности: начать строительство или положить проект на полку. Но последнее будет означать, что средства были потрачены нецелесообразно, так как пошли на проект, который не будет реализован. "Я в тот момент не работал в департаменте, поэтому не могу обосновать, почему было принято такое решение. Но мне кажется, что будет рационально довести до конца уже начатый проект", - сказал чиновник.

По его мнению, решение о строительстве велодорожки Иманта-Даугавгрива нельзя назвать неправильным, так как люди будут ей пользоваться. Строительство велодорожки может начаться в конце лета, но пока лишь планируется объявить конкурс на ее строительство.