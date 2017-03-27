В понедельник, 27 марта, суд Огрского района оштрафовал члена правления Национального объединения, заместителя мэра думы Огрского района Эгила Хелманиса на 100 минимальных зарплат (порядка 38 тысяч евро). Как сообщили Delfi в суде, он и предприниматель Артур Робежниекс признаны виновными в вымогательстве.

Сам Хелманис проведет по этому поводу 28 марта пресс-конференцию, на которой известит общественность о "странном и абсурдном решении суда, согласно которому я признан виновным в преступлении, которое не совершал".

Судебный процесс, в котором обвиняемыми выступали Хелманис и Робежниекс, шел с 2011 года. Задержан же представитель Национального объединения был еще в 2009 году по подозрению в вымогательстве — он требовал от депутата думы Огрского края деньги, грозя демонстрацией компрометирующего сюжета на местном телеканале Ogres TV. Робежниекс являлся владельцем этого канала.