Конференция прошла 14 февраля, и на ней была подписана декларация о создании так называемого "Союза зарплат". Эта организация должна заставить "структуры" Евросоюза выровнять оплату труда в "старом" и "новом ЕС" — с помощью запуска механизма т.н. Европейской гражданской инициативы. Документ подписали представители политических сил Венгрии, Словакии, Польши, Хорватии, Румынии, Болгарии, а также Латвии и Эстонии.

Rus.lsm.lv со ссылкой на передачу LTV7 "Личное дело" отмечает, что Jobbik поддерживает близкие отношения с определенными кругами России. В 2013 году лидер Jobbik Габор Вона (проводивший и нынешнюю будапештскую конференцию) выступал в МГУ вместе с одним из идеологов "Русского мира" Александром Дугиным. Тогда Вона заявил: "Как только Jobbik окажется в правительстве, будет правящей силой, [мы] просто присоединим Венгрию к Евразийскому Союзу. (…) Мы не просим Россию, "вынуть" нас из Евросоюза. Мы сами оттуда выйдем, если мы будем в правительстве".

Депутат Европарламента от Jobbik Бела Ковач в 2015 году был лишен иммунитета, поскольку венгерская прокуратура обвинила Ковача в работе на ФСБ. В 2014 Ковач был наблюдателем в Крыму — на "аннексионном" референдуме 16 марта. Двумя днями позже Jobbik распространила официальное заявление, в котором признала референдум легитимным и действительным.

Пупурс заявил, что устроители конференции оплачивали проживание и транспорт на месте, за поездку в Будапешт платила латвийская сторона. Политик отметил, что не знал о позиции Jobbik о Крыму и не интересуется ею: "Во-первых, я этого не знаю, во-вторых, меня это не интересует, поскольку об этом деле мы не говорили. Меня и нас в Латвии интересуют наши проблемы. Что там происходит с Крымом, мне это… У нас главный вопрос — благополучие жителей Латвии. И если у нас какие-то точки, по которым мы можем сотрудничать с партией Jobbik или какой-то другой партией в Восточной Европе, по этому вопросу — это хорошо".