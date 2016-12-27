В Мерсрагской волости Мерсрагского края было найдено три, а в Лестенской волости Тукумского края восемь павших от АЧС кабанов.
Таким образом, среди кабанов в этом году выявлено 1140 случаев АЧС в 244 волостях 77 краев и в трех городах — Резекне, Плявиняс и Юрмале.
Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях.
АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Для людей АЧС не представляет опасности.