Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на прошедшей неделе выявили 44 новых случая африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, в том числе впервые — в Мерсрагской волости Мерсрагского края и в Лестенской волости Тукумского края, сообщили агентству LETA в ПВС.

В Мерсрагской волости Мерсрагского края было найдено три, а в Лестенской волости Тукумского края восемь павших от АЧС кабанов.

Таким образом, среди кабанов в этом году выявлено 1140 случаев АЧС в 244 волостях 77 краев и в трех городах — Резекне, Плявиняс и Юрмале.

Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Для людей АЧС не представляет опасности.