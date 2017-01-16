Как сообщалось, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) констатировала первую в этом году вспышку АЧС среди свиней на крупной ферме "Рукас" в Кримулдской волости, где содержались 5023 животных.

Вокруг фермы установлен карантин — защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км. На этой территории контролируется состояние домашних свиней, мясные продукты и движение транспорта.

Гендиректор ПВС Марис Балодис сообщил, что это крупнейшее в Латвии хозяйство, пострадавшее от АЧС. "Если говорить об АЧС, то это самый большой кризис, какой был в Латвии", — сказал Балодис, добавив, что до сих пор болезнь не затрагивала коммерческих хозяйств — ранее ее обнаруживали на маленьких фермах и в приусадебных хозяйствах.

Свиноводческим комплексом управляет фирма Ancers, которое создано на базе научно-исследовательского хозяйства "Кримулда". Предприятие содержит две фермы — в Кримулдской волости и Саласпилсе, общая численность поголовья свиней составляет 8500 животных.

По данным Firmas.lv, предприятие Ancers было основано в 1994 году. В прошлом году оборот предприятия составил 2,6 млн евро, прибыль — 254,5 тыс. евро.

В предыдущий раз АЧС среди свиней была выявлена в сентябре прошлого года в Гулбенском крае. Из-за болезни пришлось забить 199 животных. В целом за прошлый год АЧС была выявлена на трех фермах, в целом пришлось ликвидировать 311 свиней.

АЧС продолжает распространяться и в популяции кабанов. В этом году вирус был найден у 43 погибших кабанов, а в прошлом году болезнь поразила 1146 животных.